曾俊欣演逆轉秀 世大運網球男單奪金

〔中央社〕台灣網球小將曾俊欣今天在2019拿坡里世大運網球男單決賽中演出逆轉秀，以2比1擊敗烏茲別克對手蘇坦諾夫，為中華隊摘下本屆世大運的第9面金牌。

中華隊過去在世大運賽史上，僅有盧彥勳與莊吉生曾在網球男單賽事摘金，年僅17歲的曾俊欣成為第3人。

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曾俊欣世界排名第433名，決賽對手烏茲別克的蘇坦諾夫（Khumoyun Sultanov）則是第380名。曾俊欣首盤一開始就連拿兩局，但蘇坦諾夫也不甘示弱，馬上回破成功，將比數扳平。曾俊欣在第8局靠著對手雙發失誤，一度有機會拿下，但隨後卻被對手小球破發，再度被追平。

曾俊欣在第12局曾經握有兩個局點，可惜未能把握，雙方一路打到搶7局，蘇坦諾夫掌握主動，頻頻調動曾俊欣，以7比6（7比4）拿下第一盤。

第二盤曾俊欣一開賽又是2比0領先，但蘇坦諾夫喊了暫停治療後，連追3局，反以3比2超前，但曾俊欣這次沒有再讓機會溜走，接下來兩度破發得手，連拿4局，以6比3將比數扳平。

決勝盤曾俊欣加足馬力，一上場就保發再破發，連拿3局，蘇坦諾夫隨後雖然追回一局，但無力破解曾俊欣的發球局。曾俊欣在第7局再度破發，奠定勝基，終場就以6比7（4比7）、6比3、6比1擊敗蘇坦諾夫，摘下金牌。（編輯：劉學源）

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