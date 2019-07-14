溫網》好事多磨 謝淑薇女雙決賽改至台灣時間今晚開打

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進入尾聲，我國女將謝淑薇好事多磨，由於前場男雙決賽打太久，女雙決賽被迫改至隔天進行，預計台灣時間週日深夜至週一凌晨之間才登場。

謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）本季連戰皆捷，已包辦杜拜、馬德里、伯明罕等3座WTA職業金盃，本屆溫網榮膺第3種子，「台捷聯軍」也5連勝、1盤未失勇闖決賽。謝／史原定週五中央球場第3場次出擊，與第4種子加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski）／中國徐一幡爭冠，只不過男雙決賽陷入拉鋸僵局，第2種子哥倫比亞聯軍卡巴爾（Juan Sebastian Cabal）／法拉（Robert Farah）歷經近5小時的5盤鏖戰，才大逆轉第11種子法國組合馬育（Nicolas Mahut）／瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin），賽後還得頒獎，當地時間已太晚，主辦單位只能把女雙決賽順延至隔日。

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這場女雙決賽將改在男單冠軍戰之後，即台灣時間今晚約9時，瑞士第2種子費德爾（Roger Federer）單挑塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic） 結束，繼續於中央球場進行，因此仍得看費、喬大戰所耗費的時間而定。至於詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）的混雙決賽，則暫定第1球場的青少男單冠軍戰之後登場。謝淑薇2013、14年曾與中國彭帥先後於溫網、法網女雙掄元，如今她東山再起，相隔6年溫網女雙再度問鼎冠軍，預約生涯第3座大滿貫金盃。

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