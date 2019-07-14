溫網》男雙決賽史詩級五盤大戰 謝淑薇計畫變變變

謝淑薇和史翠可娃（左）的女雙決賽被迫延期。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溫布頓網球錦標賽今凌晨進行男子雙打決賽，卡巴爾（Juan Sebastian Cabal）、法拉（Robert Farah）鏖戰4小時57分鐘以6（5）：7、7：6（5）、7：6（6）、6（5）：7、6：3力退法國第2種子馬胡（Nicolas Mahut）、瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin），成為首組奪得大滿貫男雙冠軍的哥倫比亞組合。

這場5盤大戰被溫網官方形容為「史詩級」一役，但也由於比賽進行時間過長，導致下一場的女子雙打決賽被迫延後一天開戰，將於今晚9點男子單打決賽結束後續戰。

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謝淑薇得知消息後隨即在臉書發文，因為殺進女雙決賽已經改過一次退租時間，原本今下午就得搭機返家，但比賽延後一天進行，再次改變計畫，「房東知道我們打決賽，通融讓我們多住一天，房東們去住飯店，我幫房東們付飯店費用。」

小薇一開始表示，會再幫房東續付飯店，沒多久更改訊息，「現在好了，多延賽一天，我們要去住飯店惹（了）。」

台灣一姊謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）意外多了一天休兵日，改在今深夜與加拿大選手達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）、中國好手徐一幡爭奪女雙冠軍，小薇挑戰睽違6年後再於溫網女雙封后。

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