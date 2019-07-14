MLB》近9戰7勝、防禦率不到1 薛哲突進傷兵名單

薛哲拉傷背部中段，進入傷兵名單。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國民塞揚王牌薛哲（Max Scherzer）原訂明天先發，但因背部拉傷被放入10日傷兵名單，目前並無大礙，最快下週末對勇士就能回歸輪值。

國民昨天宣布，薛哲因為肌肉緊繃將跳過一次先發，但今天公佈最新消息，將薛哲放入10日傷兵名單，並從2A召回捕手奇布（Spencer Kieboom），薛哲進入傷兵名單的時間將回溯至7月10日，因此最快下週對勇士系列賽就能歸隊。

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薛哲表示是在上月底對老虎的比賽，發現背部有狀況，但在下一場先發前已經好轉，所以對皇家照舊出賽，該役他先發7局飆出11K沒有失分，但背部再次出現緊繃，因此他決定不在明星賽登板，但仍前往克利夫蘭參加盛會。

薛哲原訂明天先發對費城人，但因為背部緊繃問題持續存在，照過MRI後確認狀況不嚴重，為保險起見，球團還是讓他跳過先發，並把他放入傷兵名單確實休養，但薛哲強調問題不大，只是要確認他能完全康復再歸隊。

「這不是什麼大問題，我們知道是肌肉問題，這只是因為安全考量暫停一下，我們做了一些努力，但沒能讓狀況完全恢復，所以採用另一種做法，確定我在回到投手丘投球之前，已經百分之百恢復。」薛哲說。

由於國民下週有一天賽程輪空，因此對於薛哲回歸的時間點更有彈性，預計讓薛哲在對勇士系列賽歸隊。薛哲近9場先發狂摘7勝0敗，期間防禦率僅0.84，64局投球飆出94次三振，僅9次保送。

薛哲最快下週歸隊對勇士先發。（資料照，法新社）

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