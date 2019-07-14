MLB》又一位按摩出包！ 藍鳥終結者被按到手肘受傷

藍鳥終結者賈爾斯手肘神經發炎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥終結者賈爾斯（Ken Giles）今天對洋基沒有上場，總教練賽後解惑，是因賈爾斯在明星賽休息時去接受按摩，卻造成手肘神經發炎的反效果，因此被放入逐日觀察名單，成為本季第2位因為按摩受傷的球員。

「明星賽休息時，他感覺挺好的，就去做了按摩，結果發生神經發炎，這就是為何他今天沒有投球。」總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）說，「他想把手臂放鬆、但是一直鬆不開，我沒有在賽前記者會說，是因為我們希望能幫他鬆掉手臂，但後來還是鬆不掉。」

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賈爾斯本人則說，手臂沒有大礙，只是有點疲勞，明星賽放假時他做了一些處理，結果到現在都還有一點痠，保險起見今天才沒登板，「只是有點發炎而已，我現在只是先進逐日觀察名單，希望明天就能回去登板投球了。」

賈爾斯表示，他是投球手的神經有發炎現象，原本並不覺得會有問題，但是賽前傳接球時，覺得有一點不舒服，他不想躁進所以決定喊停，「硬逼的後果常常都很糟，所以我想逐日觀察、保險一點，沒什麼嚴重的狀況，只是需要稍微緩和一下。」

賈爾斯並不是本季第一位、因為按摩出狀況的球員，他的前隊友、太空人明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），日前在自家接受按摩時，被按到肋骨骨折，將近2個月沒出賽，目前被轉到60日傷兵名單，歸期未定。

太空人柯瑞亞按摩按到肋骨骨折。（資料照，USA TODAY Sports）

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