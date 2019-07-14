MLB》萊斯特開轟投打俱佳 小熊單局7分血洗海盜（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場大爆發，首局就灌7分把對方先發打退場，王牌萊斯特（Jon Lester）不僅完成6.2局優質先發，還自力開轟貢獻3分打點，率小熊以10：4擊敗海盜，本季第11次單場得分上雙，萊斯特獲本季第9勝。

海盜先發萊爾斯（Jordan Lyles）開局不穩，2度保送讓小熊有機可趁，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）一棒扛出三分砲，投手萊斯特也敲安打回1分，萊爾斯用了43球仍投不滿1局，小熊單局打12人次吃下7分大局。

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小熊萊斯特此役投打俱佳，不僅完成6.2局責失3分的優質先發，投出6次三振沒有保送，打擊表現也相當出色，單場3支2包含一發陽春砲，本季首度開轟，另有一支2分打點的安打。海盜雖從第5局起連4局得分，但仍無法填補首局狂丟7分的大洞。

萊斯特今天跑回2分、貢獻3分打點，賽後表示他在國聯，所以打擊相對來說比較重要一些，「就像我之前說過的，我來到國聯球隊後，就對我的打擊蠻有信心的，只是想試著打出好表現，今天我打了2支安打。」

萊斯特投打俱佳摘第9勝。（法新社）



萊斯特繳6.2局優質先發。（USA TODAY Sports）

萊斯特本季首轟出爐，單場3支2貢獻3分打點。（美聯社）

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