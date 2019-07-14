NBA》正式被交易至湖人那天 戴維斯：我是看Instagram才知道

A.戴維斯（中）今正式加盟湖人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人隊今（美國時間13日）正式舉辦記者會，宣布A.戴維斯（Anthony Davis）正式成為陣中一員，總管佩林卡（Rob Pelinka）表示對湖人來說這是「劃時代的一天」，並誇讚AD為「世界上最具宰制力的年輕球員。」

在記者會上，A.戴維斯也對先前「賣我」風波做出解釋，稱會向鵜鶘要求交易是「想要能掌握自己的職業生涯」。同時他亦對湖人新一季的陣容表達高度信心，且表示很高興可以再與考森斯（DeMarcus Cousins）並肩作戰，他與「表弟」曾在鵜鶘隊共同效力過兩季。

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此外，A.戴維斯也在記者會上透露確定被交易至湖人那天，自己其實是透過社群軟體才知道這項消息的，「經紀人打給我的時候，我正在看電影，」AD回憶道，「通常這個時候我都不會接電話或回訊息。」當經紀人再打一次時，他甚至按下了拒接鍵。不過後來AD馬上想起有可能為交易進度的消息、想再回撥時，經紀人的電話卻進入了語音信箱。「身為一個26歲的年輕人，我當然直接打開Instagram，然後就看到消息了。」

戴維斯在2012年以壯元之姿被鵜鶘（當時為黃蜂隊）選進，效力7季繳出場均23.7分、10.8籃板、2.4次火鍋的表現，曾6度入選明星賽，3次獲選年度第一隊，現已是聯盟頂尖長人的代表人物，如今將在洛杉磯與詹姆斯攜手奮戰，冀望能率領紫金軍團重返榮耀。

詹姆斯（右）也現身記者會。（法新社）

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