溫網》小威又錯過第24座大滿貫 賽後霸氣嗆：「先等我進棺材」

小威廉絲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溫網女單冠軍戰，美國女將小威廉絲昨晚以直落二輸給哈勒普，挑戰史上最多的24座大滿貫金盃再度失利，賽後記者會上有記者問小威，是否應該更專心在球場上，而非忙於用名人身分當個女權鬥士，小威霸氣回應：「要等到我進棺材那天。」

38歲的小威向來在爭取男女平權議題上積極發聲，而傳奇球后金恩夫人（Billie Jean King）先前受訪時曾建議，「如果我是小威，想要追上澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）的24冠紀錄，最近會放棄當個名人，至少休息個一年半，專心爭取球場上的榮譽。特別是在她的年紀，必須放棄一些外顯的東西。」「她有自己的生意、還有小孩，也努力爭取女權，以及有色人種的權益，但我希望她先把它們放一邊，因為她還有其他人在幫她處理這些事。」

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小威去年溫網決賽輸給柯珀、美網決賽敗給大坂直美，昨晚則是輸哈勒普，再度與第24座大滿貫失之交臂，昨賽後記者會上有記者故意拿金恩夫人這段話問小威，建議她先不要當個女權鬥士，小威回應：「若要我放棄爭取平權，要等我進棺材那天。」

小威認為：「我覺得我依然熱愛競爭，否則就不會上場了。大多時候，我覺得我走在正確道路上，只要朝對的方向努力就好了。」

而金恩夫人隨後也發推特澄清，「我絕不會要求任何人停止爭取平權。」

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