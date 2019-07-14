NBA》轉戰七六人 哈佛德：我是恩比德的粉絲

哈佛德加盟七六人隊。（照片取自費城七六人官網）

〔體育中心／綜合報導〕今年夏天哈佛德（Al Horford）告別待了三年的波士頓塞爾提克，以4年1.09億美元的合約加入費城七六人隊，他在加盟記者會上提到了對塞爾提克的感謝以及對新球季的期望。

「很多支球隊都向我表達了濃厚的興趣，而我必須做出對自己最有利的決定」哈佛德說，「當布蘭德（Elton Brand，七六人主管）打電話來和我的經紀人討論過後，他提出了報價，我很驚訝他們對我的興趣如此強烈，這也使我選擇加盟七六人的決定變得容易許多。」

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談到將和恩比德搭檔，哈佛德興奮表示：「我以前好像有說過我是恩比德的粉絲，我喜歡他不管在場上還是場下的表現，我們以前有過一些很棒的對決，對於未來要和他合作，我感到非常興奮，我想知道我們一起搭檔能產生什麼火花，我們能一起創造一些很厲害的事。」

哈佛德（左）與恩比德（右）曾一同參加2018年NBA明星賽技術挑戰賽。（資料照，今日美國）

而在與七六人簽約後，哈佛德也特地在推特上感謝塞爾提克，以及粉絲一直以來的支持：「3年前，你們張開雙臂歡迎我。我們目標在球館升起冠軍旗幟，但我們最終沒能達成這個目標。我很感謝波士頓的每一個人，老闆、管理團隊、教練和隊友。最重要的是謝謝所有的球迷，謝謝波士頓！」

Thank you Boston! pic.twitter.com/0uNk2OcRvd — Al Horford （@Al_Horford） 2019年7月10日

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