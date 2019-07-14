羽球》李洋／王齊麟化解5賽末點 逆轉闖美國公開賽決賽

李洋（左）、王齊麟。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙組合李洋／王齊麟今日在超級300系列美國羽球公開賽，以16：21、21：16、28：26逆轉2014年世錦銀牌、南韓雙打傳奇組合李龍大／柳延星，「洋麟配」還在最後一局化解5賽末點，更是驚奇。

李龍大／柳延星上週在超級100加拿大公開賽合拍，這次美國依舊攜手拚成績，兩人過去共摘16座超級系列賽男雙冠軍，以及2015年、2016年締造亞錦賽2連霸，至於在世錦賽則是2度奪銀牌，並高居世界排名第1，毫無疑問是南韓頂尖男雙組合。

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李洋／王齊麟這次面對經驗豐富的對手，首局6：6平手，遭對方打出7：0攻勢，最終就拱手讓出；洋麟配第二局重整旗鼓，歷經6次平手後，靠著連取4分的優勢，後來居上將戰局逼入第三局。

李洋／王齊麟及李龍大／柳延星在最終局打得難分軒輊，打出16次平手，而李龍大／柳延星即使拿到5個賽末點，總是被洋麟配化險為夷，兩人經過87分鐘激戰脫穎而出，也開心在地板上慶祝及擊掌。

世界排名16李洋／王齊麟今年合拍共闖4次決賽，奪3冠、1亞，這次決賽對手是世界排名55的日本岡村洋輝／小野寺雅之與南韓組合高成炫／申白喆之間的贏家。

值得一提的是，世界排名122的台灣19歲男單小將林俊易這次寫下黑馬奇蹟，一路從資格賽過關斬將，4強以15：21、21：19、21：17逆轉大8歲的隊友林祐賢，生涯首闖超級系列賽決賽，將與世界排名56泰國好手森松汶蘇爭取冠軍。此外，混雙李哲輝／許雅晴也上演逆轉秀，以12：21、24：22、21：15逆轉英格蘭的賴恩／皮尤。

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