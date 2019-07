MLB》貝林傑狀況太火燙 打擊技巧連前MVP得主都效法

貝林傑本季打擊狀況十分火燙。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇外野手貝林傑(Cody Bellinger)本季的表現有目共睹,上半季繳出鬼神數據讓他成為年度MVP的熱門人選,許多專家開始在節目上分析他的打擊技巧,而前MVP得主、釀酒人隊的布朗(Ryan Braun)有望成為這些分析的受益者之一。

釀酒人在明星賽後的第一場比賽在自家主場迎戰巨人,布朗也稍微調整了他的打擊姿勢,而他賽後也透露是看了貝林傑在《MLB Tonight》節目裡的訪問所得到的靈感。

名人堂球星托米(Jim Thome)在明星賽當天的打擊練習時間訪問了貝林傑,指出他在打擊區裡上半身挺得非常直,向其問道是否這就是他能維持如此表現的原因。隨後貝林傑也大方表示,不知道為什麼在打擊區站得愈直、球棒較跟地面平行,揮棒也能愈隨心所欲。

「為什麼不試試看呢?」布朗表示看完影片之後這麼問自己,「我試著將球棒這麼擺以後,感覺非常好。我能夠更快、更輕鬆地對好球帶做出攻擊,我們拭目以待接下來會發生什麼事吧。」

對今年35歲的布朗來說,健康問題一直是隱憂,上半季.275/.325/.458打擊三圍讓他不甚滿意,也成為改變的契機。

面對巨人的這場比賽成為他做出改變的第一步,布朗4打數2安打,其中包括一支兩分打點的二壘安打,他對於結果表示滿意,稱一點也沒有覺得哪裡不自然,有時候嘗試一點新方法不是壞事。「我知道自己已不再年輕,但我還是很驚訝無法繳出更好的表現。所以這或許是可以讓我進步的方法,永遠不要因為年紀或自尊而不勇於做出改變。」

布朗於明星賽後開始嘗試貝林傑的打擊方法。(美聯社)

Ryan Braun returned from the All-Star break with a new batting stance. He says the idea is to get his hands to the right spot more quickly. pic.twitter.com/j4WvPRY8NE