MLB》貝林傑開轟過24歲生日 道奇4轟炸紅襪止四連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星貝林傑（Cody Bellinger）今過24歲生日，擊出本季第31轟躍居大聯盟全壘打王，道奇在芬威球場4度炸裂，以11：2大勝紅襪，終止四連敗，紅襪王牌塞爾（Chris Sale）先發投不滿5局，苦吞本季第9敗。

塞爾開賽就遭遇麻煩，面對今天首名打者投出保送，相當不滿地對主審咆哮，隨後雖讓貝林傑擊出滾地球，但下丘守備時被貝林傑跑出內野安打，接著被傷癒歸隊的波洛克（A.J. Pollock）敲安，丟掉第1分。

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3局上道奇透納（Justin Turner）率先開砲，將球轟越綠色怪物，5局上塞爾再踢鐵板，開局安打、觸身保送後，被透納和佛里斯（David Freese）連掃2支二壘安打，道奇5：1領先時塞爾退場，淪為敗投候選。

貝林傑首局跑出內野安打。（美聯社）

塞爾投不滿5局退場，苦吞本季第9敗。（美聯社）

7局上紅襪萊特（Steven Wright）登板，1出局後被貝林傑和波洛克背靠背開轟，再被馬恩西（Max Muncy）強襲球打到腳退場，道奇單局進帳4分，擴大到7分領先，8、9局各有1分進帳，包括9局上馬恩西的開局陽春砲，

道奇此役猛敲14安，包含4發全壘打，單場進帳11分，比前4戰只得7分還多，在芬威球場終止四連敗。貝林傑在生日夜開砲，31轟追平釀酒人球星耶利奇 （Christian Yelich），並列大聯盟全壘打王，24歲前生涯開轟產量為隊史之最。

今天雖然是紅襪主場，但現場也有許多死忠道奇球迷，貝林傑開轟躍居大聯盟全壘打王後，他們在場邊對著貝林傑高喊MVP，讓貝林傑相當開心，舉手回應向球迷致意。

貝林傑第31轟出爐，並列大聯盟全壘打王。（美聯社）

貝林傑開轟歡慶24歲生日。（USA TODAY Sports）

道奇球迷對著貝林傑高喊MVP。（美聯社）

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