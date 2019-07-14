溫網》冠軍戰在即 費德爾透露最怕喬科維奇這一點

喬科維奇與費德爾將爭奪2019年溫網金盃。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年溫網男單決賽預計台灣時間今晚9點登場，頭號種子喬科維奇與2號種子費德爾將生涯第3度在全英俱樂部的決賽會師。兩人最近10場對決中，喬科維奇贏了其中8場，費爸受訪時指出，喬科維奇最危險的地方，就是他那教科書般的防守。

「每當我想起Novak（喬科維奇），腦海第一個畫面就是他往後躍然後打到左半邊。」費德爾說，「他的防守就是讓他贏得無數比賽和獎盃的方法，他做得比任何人都好。」

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兩人已經對決過多達47次，費德爾認為，「當你跟一個對手打超過15次以上，彼此之間已經不能再熟悉，不再有意外感了，尤其是關鍵分對方會打向哪裡，整體而言，當天誰的狀況比較好，大概就會決定比賽走向。不過網球比賽沒有平手，所以總有殘忍的時候，不一定都是更好的那個球員贏。」

費德爾現身練球。（路透）

「我很期待能夠和Novak對戰，就像你說，我們已經對戰很多次，有個作戰計畫，最近一次交手是在巴黎大師賽，希望我可以從那場比賽作為基礎來擬定計畫。」

喬科維奇受訪時則展現了必勝決心，「這是溫布頓決賽，當我還是個小男孩、拿起網球拍的那刻起就夢想著的比賽，不管網子對面的人是誰，不管會發生什麼，我都會傾盡所有。」

兩人都是草地高手，在溫網拿的勝場數皆超過其他三項大滿貫，喬帥生涯在溫網71勝10敗，費爸則是101勝12敗。

然而喬科維奇知道如果要創造歷史，他必須先擊敗歷史，談到溫網八冠王費德爾，喬帥說：「我們都明白他在任何地方的優點，特別是在這裡，這個非常適合他的場地，他喜歡打得很快，從對手那裡奪走時間，而對於像我和納達爾這樣的球員來說，我們需要更多時間來反應，這是必須要去考慮到的壓力。」

喬科維奇現身練球。（法新社）

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