MLB》大谷翔平的天敵是他 11打席慘吞8K還無法破解

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使主場續戰水手，大谷翔平今天遭遇日職時代的「天敵」，結果整場3打數沒有敲出安打還吞下2K，中止連續9場比賽安打，不過一次靠著保送上壘，還跑出本季第5盜，天使終場9：2擊敗對手，拿下2連勝。

大谷盜上二壘。（USA TODAY Sports）

今天水手隊派出的先發左投雷布藍克（Wade LeBlanc），曾在2015年球季效力日職西武隊，該季大谷面對他8打席都沒敲安，今天在美國再度狹路相逢，大谷前兩打席受制於他的變化球，都揮棒落空遭到三振。

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雷布藍克。（美聯社）

第三打席面對滿壘的打擊機會，大谷又敲出中外野飛球遭接殺，形成第3個出局數，雷布藍克投4局被敲10支安打，失6分退場，吞下本季第3敗，防禦率5.15。不過大谷對他偏偏打不好，加上今天，在美國和日本對決11打席，大谷不只沒有安打，還吞了8K。

大谷第四打席在水手隊換了投手之後，選到四壞球保送，並且快腿盜上二壘，達成本季第5盜。

今天是天使已逝左投史卡格（Tyler Skaggs）的28歲冥誕，天使靠著先發投手哈維（Matt Harvey）從傷兵名單歸隊，投5.2局僅失1分好投帶領，以及楚奧特（Mike Trout）本季第30轟領銜，終場9：2擊敗水手。

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