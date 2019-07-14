MLB》阿土伯今締此紀錄 貝比魯斯也認輸 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人二壘手艾圖維（Jose Altuve）今在作客遊騎兵的比賽中，再度繳出單場四安的瘋狂表現，目前生涯單場四安的比賽累積了30場，此項紀錄非常不容易，就連「棒球之王」貝比魯斯生涯也僅僅只有29場。

太空人此役派出邁利（Wade Miley）先發，不料一開賽就讓秋信守和山塔納（Danny Santana）背靠背開轟，也讓隊友在一局上先打下的兩分領先瞬間化為烏有，7局下他再挨迪謝茲（Delino DeShields）一轟，今日6.2局的投球裡共挨3轟、加上隊友守備不幫忙，又多失2分非自責分。

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雙方正規9局後仍是5：5平手，擔任此役關鍵英雄的奧圖維在11局上場前5打數已累積3支安打，不過尚未有任何打點出現，面對左投馬丁（Brett Martin）在兩好球、球數落後情況下，他相中一顆偏高的曲球，一棒擊往左中外野，原本在一壘上的史普林格George Springer一路從一壘跑回本壘攻下關鍵一分，接著奧圖維又靠著新秀史卓（Myles Straw）安打回來攻下保險分，終場太空人就以7：5擊敗遊騎兵，中止二連敗。

從傷兵名單歸隊之後，奧圖維持續保持絕佳狀態，19場比賽裡打擊率0.306，這場比賽同時也是他生涯第143場單日三安的比賽，自從他2011年初登板以來算起，現役沒有任何打者能夠匹敵。

奧圖維今日演出單場四安打的表現。（今日美國）

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