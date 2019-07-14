MLB》王牌塞爾連爆、自嘲「累贅」 紅襪主帥：得把他修好

塞爾生涯首度連3場先發責失5分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪王牌塞爾（Chris Sale）今天在自家主場落難，先發投不滿5局吞本季第9敗，賽後直言自己是球隊的累贅，總教練柯拉（Alex Cora）則說他們會想辦法把塞爾修好。

塞爾今對道奇只投4.2局，挨7安責失5分退場，球隊2：11大比分落敗，塞爾吞下本季第9敗，生涯首度連3場先發責失5分，本季在主場9次先發一勝難求，留下苦澀3敗、防禦率4.76，至今先發主投的比賽，球隊戰績是6勝13敗。

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塞爾賽後表示，今天依然是老問題一犯再犯，就是不能把自己的工作做好，投得很爛、無法把球留在場內、關鍵時刻沒能封鎖對手，把自己批評得一無是處，直言全部都是自己的錯。「我通常都能在場上找到辦法，在比賽中自己調整，但今天不知怎地就是失控，運氣不在我這邊，我也沒有幫上自己的忙，沒有其他理由。」

塞爾自嘲是球隊累贅。（美聯社）

有記者提到塞爾今天連挨2支二壘安打後，在場上看起來垂頭喪氣，塞爾繼續把砲口對向自己，說道：「我每5天上場一次，然後看著我身後的隊友們被修理，你覺得呢？這一點也不有趣。我還是很努力、很掙扎，我不會放棄，但每天走出去，都像是球隊的累贅，真的很難熬。」

塞爾自嘲除了自己以外，沒有別人被責怪，看起來倒像一件好事，強調全部都是他的錯，會想辦法找出原因。塞爾也說，昨天球隊贏球、他也休了整整9天再登板，原本覺得今天有機會投出好表現，但開賽後希望很快就幻滅了。

塞爾休9天再登板仍無起色，本季在主場先發0勝3敗。（法新社）

塞爾本季表現大起大落，開季4場防禦率8.50、接著12場期間僅2.44，然而近3場先發再度撞牆，3戰全敗、期間防禦率8.27，他自認直球控球差、變化球挨打是一大問題，「我今年被敲安打的球，我想都是右打者打我的變化球，對於變化球來說，這是不可以發生的。」

塞爾今天第一局就將球速催到98英哩，但控球是一大問題，他賽後也說，今天的速球控制相當糟，完全投不到想要的位置。有記者提到是否身體有異狀，塞爾則強調自己沒有受傷，只是狀況不好需要調整，運氣也不站在這邊，他有自信可以解決問題，對於近況不佳沒有理由。

紅襪今天賽前與金鶯完成交易，找來凱許納（Andrew Cashner）加入輪值，對於王牌塞爾表現碰壁，總教練柯拉賽後表示，球隊很需要塞爾，正從各方面給予需要的協助，「我們得找出原因，我們會找出原因，這傢伙是大聯盟最棒的投手之一，我們得負責把他修好。」

塞爾強調自己沒受傷，會想辦法調整回位。（USA TODAY Sports）

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