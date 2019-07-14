MiLB》江少慶本季最短先發2.2局吞敗 張育成連7場安打

江少慶寫本季最短先發，吞第6敗。（資料照，取自Indians Prospective推特）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人3A台將江少慶今天先發，僅投2.2局被轟退場，寫本季最短局數，吞本季第6敗，隊友張育成5支2有1打點，連6場有安打，紅襪3A林子偉今天3支0，並有一次守備失誤。

今天對海盜3A先發，江少慶前2局狂飆6K，但3局上遭遇大亂流，開局被敲安打，1出局後投出保送，挨二壘打先掉1分，隨後雖製造滾地球取得2出局，但接著連挨二壘打、兩分砲，僅投2.2局被換下場，單局狂丟5分皆為責失。

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海盜3A此役連5局得分，第7局一口氣暴衝7分，印地安人3A雖也吃下5分大局，最終仍以5：17大比分落敗，今天被轟退場的江少慶吞本季第6敗，防禦率上升到5.24。台灣隊友張育成今天5支2都是一壘安打，貢獻1分打點，連6場有安打。

另一場紅襪3A的比賽，台將林子偉今天擔任先發二棒游擊手，3打數沒有安打，選到2次保送，跑回1分，7局上發生1次守備失誤，紅襪3A在延長賽10局下開轟勝出，扛再見兩分砲以7：5守住勝利。

張育成單場雙安，連6場有安打。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

林子偉今天選到2保送，但有1次守備失誤。（資料照，法新社）

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