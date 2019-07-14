NBA》還想要更強！字母哥：我只發揮了百分之60

體壇奧斯卡ESPY頒獎典禮「字母哥」亞德托昆波囊括最佳男運動員及最佳NBA球員兩大獎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基公鹿的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在上個賽季充分展現自己的價值，帶領球隊以60勝22敗傲視全聯盟，更一路殺進東區冠軍賽。字母哥除了拿下NBA的賽季MVP，更在有體壇奧斯卡之稱的ESPY頒獎典禮囊括最佳男運動員及最佳NBA球員兩大獎，如日中天的他卻說自己現在的表現只發揮了百分之60。

根據《ESPN》報導，亞德托昆波表示上個賽季即使拿到平均27.7分12.5籃板5.9助攻的成績，他發現自己還有很多空間可以進步是最大的收穫。「還有很多東西是我可以改進的，」他說，「很多人跟我說『你是MVP、你是聯盟中最棒的球員之一』，但我認為我可以做得更好，我覺得目前的我只發揮了60%的潛能。如果能在相同的情況（東區總冠軍賽），我想打得更好、反應得更好、執行得更好，我只想變得更強。」

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今年24歲的希臘怪物在常規賽中有57.8%的投籃命中率，但三分球命中率卻僅有25.6%，加強遠距離的投射能力是其中一個他需要努力的，除了可以增加他在進攻方式上的選擇，也能幫助球隊在戰術上有更多元的安排。

字母哥對於公鹿今年夏天在自由市場上的動作也相當滿意，除了保持核心陣容續約米德爾頓（Khris Middleton）和B.羅培茲（Brook Lopez），更簽下R.羅培茲（Robin Lopez）和麥休斯（Wesley Matthews），還有與公鹿簽下2年合約的字母哥「親哥哥」T.亞德托昆波（Thanasis Antetokounmpo），讓他也相當期待下個賽季兄弟倆能在場上一同作戰。

亞德托昆波兄弟。（照片取自大亞德托昆波臉書）

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