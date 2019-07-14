俄羅斯國際少年運動會 桃園小將勇奪8金

女子組四百公尺接力奪得金牌的小將，由左而右分別為許芷瑄、周靖軒丶林語柔、鍾兆妍。（記者陳恩惠翻攝）

［記者陳恩惠／桃園報導］在俄羅斯烏法舉辦的「國際少年運動會（ICG）」昨閉幕，桃園市代表隊18位選手參加田徑、游泳及柔道三個項目，榮獲8金、6銀、2銅共16面獎牌，遠在美國參訪的市長鄭文燦獲悉，第一時間給予桃園小將最大的肯定，嘉許所有選手為國爭光，贏得殊榮；台灣除桃園参賽外，還有北市及新北市的體育小將們，共同為台灣爭光。

桃園市今年三度組隊參賽，第一次是三年前參加新北市舉辦的第50屆國際少年運動會，當時獲得6金1銀4銅，第二次是去年在耶路薩冷參加第52屆國際少年運動會，獲得4金3銀7銅，成果豐碩，這次小將們克服俄羅斯天候不穩定、日夜溫差大，還有時差、飲食適應及語言等問題，為桃園拿下好成績真的相當優異。

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親自率隊的教育局長高安邦說，這次田徑項目獲得3金1銀，桃園國中曹廣鈞以50秒19成績，率先拿下男子組四百公尺金牌，也創下個人最佳成績，大園國中薛玟玟獲鉛球金牌；桃園國中許芷瑄、林語柔、仁和國中周靖軒、瑞原國中鍾兆妍則以49秒62的成績成功挑戰四百公尺女子組接力金牌，成功奪金二連霸，東興國中陳政安、桃園國中曹廣鈞、吳胤彥及黃緯麟則拿下四百男子組接力銀牌。

柔道項目獲得3金1銅，楊梅國中江英滐和會稽國中李芷頤分別榮獲男子組45公斤量級金牌、女子組57公斤量級金牌，楊梅國中陳晨新榮獲男子組73公斤量級銅牌，楊梅國中江英滐、張梓浩、陳晨新、會稽國中李芷頤獲得團體組金牌，順利蟬聯二連霸。

游泳項目則獲2金5銀1銅，青溪國中黃俊杰分別拿下男子組一百公尺蛙式金牌、男子組二百公尺自由式與二百公尺蛙式銀牌，福豐國中王婉蓁拿下女子組二百公尺仰式金牌、女子組二百公尺混合式及一百公尺自由式銀牌，龍潭國中陳明宏則獲得男子組五十公尺自由式銀牌及男子組五十公尺蝶式銅牌。

除了參賽外，桃園小將也與雙北代表和台灣莫斯科代表處人員參訪烏法市政府及相關單位，就市政建設、智慧城市等進行經驗分享與交流，當地時間昨天晚間八時進行閉幕式，選手們互相交換自己城市的外套、帽子或其他特色物品，為賽事劃下完美句點，明年將於匈牙利凱奇凱梅特（Kecskemet）舉行，期待桃園小將們有更佳表現，讓國際看見桃園，看見台灣。

柔道再度獲得團體組金牌的選手，由左而右分別是陳晨新、李芷頤、江英滐、張梓浩。（記者陳恩惠翻攝）

楊梅國中江英滐（左）獲得柔道男子組45公斤量級金牌，會稽國中李芷頤則奪得柔道女子組57公斤量級金牌。（記者陳恩惠翻攝）

桃園國中曹廣鈞在田徑項目中，率先以50秒19成績奪得男子組400公尺的金牌，也創下他個人最佳成績。（記者陳恩惠翻攝）

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