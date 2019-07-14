羽球》台灣新希望！林俊易19歲勇闖美國公開賽決賽

台灣男單好手林俊易。（教練黃博翊提供）

〔記者林岳甫、粘藐云／越洋採訪報導〕超級300系列美國公開賽今清晨進行4強戰，台灣小將林俊易在男單準決賽以15：21、21：19、21：17擊敗同袍林祐賢，預計在台灣時間明天清晨6點和泰國好手森松汶蘇（Tanongsak Saensomboonsuk）爭冠。

世界排名122、19歲的林俊易目前隸屬於中租球團，這週的美國公開賽，是他生涯首度挑戰超級300的賽事，他一路從資格賽過關斬將，還在8強戰拍落頭號種子、南韓李東根，闖進4強。4強戰碰上同樣來自台灣的林祐賢，兩人激戰3局後，由林俊易拿下。

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林俊易的教練黃博翊表示，林俊易去年7月才開始陸續有機會征戰超級系列賽事，今年上半年則重點擺在國際挑戰賽。「其實沒想過林俊易能在首場超級300賽就打到決賽，畢竟他是從資格賽開始打起，原本認為打進32強或16強就達標。」

此外，這週的美國公開賽，台灣有3組好手闖進冠軍戰，「黃金男雙」王齊麟／李洋將和南韓高成炫／李申白喆爭冠，混雙許雅晴／李哲輝則碰上法國組合。

連兩週在美加征戰，李洋表示，時差調整好後，這週發揮起來比上週好，且學長陳宏麟也在場幫忙，給了他們很大的信心。面對明天的決賽，他說：「會發揮我們的優勢去衝擊對手，畢竟他們是兩位韓國實力很堅強的雙打選手。」

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