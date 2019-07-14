MLB》洛磯紅人39安瘋狂打擊大戰！厄文猛敲6安創紀錄

紅人隊厄文單場6打數6安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人與洛機兩隊今天完成了一場瘋狂打擊大戰，比賽在正規9局結束，雙方加起來敲出多達39支安打、打下26分。紅人隊外野手厄文（Phillip Ervin）6打數全部敲安，創下本季第一位9局內敲出6安的紀錄，這場比賽也締造了相當多打擊紀錄。

這場打擊大戰最終由紅人隊以17：9擊敗主場的洛磯隊，厄文單場6安打追平隊史單場安打紀錄，更是本賽季第一位在正規9局中敲出6支安打的人。本季首位單場擊出6安打的球員是釀酒人隊的布朗（Ryan Braun），不過當時他是在5月4日與大都會隊的18局大戰中完成的。

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紅人隊在這場比賽敲出了5支三壘安打，上次紅人隊完成單場5支三壘安打紀錄是在1929年，同時這也是洛磯隊史上被對手擊出最多三壘安打的一場比賽。

據《Elias Sports》資料指出，紅人隊單場5支三壘安打、3支全壘打，是現代棒球年代首支能夠達成這項紀錄的球隊。

普伊格。（法新社）

紅人隊全場擊出24安，這是紅人隊史自1999年5月19日以來最多安打的紀錄，當時紅人隊全場打出了28支安打。

紅人新秀森索（Nick Senzel）打出生涯新高的4支安打，厄文的6安也是生涯新高，這兩人今天都有敲出一、二、三壘安打，他們都只差全壘打就能完成完全打擊，上次紅人隊差全壘打就能完全打擊的選手是1989年的戴維斯（Eric Davis）。

紅人新秀森索。（法新社）

今天紅人隊有4個人：厄文、森索、佩拉薩（Jose Peraza）、普伊格 （Yasiel Puig），單場敲出4安以上，這是隊史第二次單場4人敲出至少4安，上次紅人隊完成這項紀錄是在1940年6月8日對上布魯克林道奇隊時。

普伊格。（美聯社）

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