瓊斯盃》印尼洋將賈爾斯與湖人簽過約 日前在香港走路被車撞

印尼隊找來211公分的賈爾斯當助拳人，不過他幾週前在香港走路意外遭車撞，頭部縫了好幾十針。（記者林正堃）

〔記者林岳甫／彰化報導〕印尼隊連2年來台參加瓊斯盃，因屬意的歸化球員無法隨隊，改找該國聯賽最佳防守球員211公分的賈爾斯（C. J. Giles）當助拳人，但他幾週前在香港走路意外遭車撞，導致頭部縫了好幾十針，今日上場也出現暈眩狀況，仍奮力繳出9分、12籃板，只是印尼仍以51：79不敵約旦。

33歲賈爾斯在2008年曾與NBA洛杉磯湖人隊簽約，但未獲登錄就遭釋出，開始流浪的籃球人生，於2013年成為巴林的歸化洋將。賈爾斯因在印尼聯賽（IBL）發展，去年則榮膺聯賽最佳防守球員。

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賈爾斯（右）。（記者林正堃）

這次有機會來台打瓊斯盃，賈爾斯說：「我們球隊有不少年輕球員，我這次來就是負責傳承經驗，幫助這支隊伍變得更好。」

值得一提的是，即使生涯遊走世界各地討生活，但籃球仍徹底改變賈爾斯的人生。他在18歲首次接觸籃球前，原是居無定所、遊手好閒之人，但意外在籃球場上找到信心，他說：「籃球對我而言真的很重要，他確實改變我的人生，我希望以後能把更多人生經驗、籃球技術帶回美國西雅圖，不只要傳承給我2個小孩，還有更多人生沒目標的小朋友，使他們受到啟發。」

賈爾斯今日上場也出現暈眩狀況，仍奮力繳出9分、12籃板。（記者林正堃）

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