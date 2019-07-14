棒球》「盜一壘」出現了！獨盟球員成美職史上第一人（影音）

南馬里蘭藍蟹的外野手湯瑪斯盜一壘成功，成為美國職棒成立150年來第一人。（資料照，取自藍蟹隊推特）

〔體育中心／綜合報導〕一盜跑出歷史！效力美國大西洋獨立聯盟南馬里蘭藍蟹（Southern Maryland Blue Crabs）的右外野手湯瑪斯（Tony Thomas） ，今天在比賽中趁捕手沒能將球接住，成功跑上一壘，成為自1896年來美國職棒史上第1位「盜一壘」的球員。

大聯盟日前與美國獨盟簽訂新規則的實驗方案，除了美國時間10日已在大西洋聯盟明星賽首度實施「機器人裁判」，更開始實施「盜一壘」的新規則。這次實施的一壘盜壘，無論球數為何，只要投手投出的任何一球沒有被順利接捕，都被認為是活球狀態，打者可選擇跑向一壘，跟過去的不死三振類似。

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台灣球星林子偉今年5月靠不死三振上壘，後來盜上二壘。（資料照，法新社）

南馬里蘭藍蟹今交手蘭開斯特巡迴表演者隊（Lancaster Barnstormers）的比賽，6局下湯瑪斯上場打擊，1好0壞時，表演者隊的捕手第一時間未確實接住投手投過來的球，漏球後一時間又找不到球的位置，讓湯瑪斯有機會衝上一壘。而若在以往，球數應該會變成1好1壞，不過因為新規則的實施，湯瑪斯最終被裁定為安全上壘，也創下歷史紀錄成為首位「盜一壘」的球員。

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