足球》天價轉會巴薩 葛里茲曼期待與梅西並肩作戰

法國球星葛里茲曼。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕西甲豪門巴塞隆納前天以1.2億歐元（約新台幣42.1億）的轉隊費從馬德里競技挖角法國球星葛里茲曼（Antoine Griezmann），而今天他接受巴薩電視台的採訪時也表示相當期待與梅西（Lionel Messi）之間的合作。

談到加盟巴塞隆納，葛里茲曼說：「我非常開心能與球隊一起踢球，我有新的目標，就是贏得所有獎盃，包括國王盃、西甲和歐冠。烏迪迪（Samuel Umtiti）與登貝萊（Ousmane Dembele）和我一起聊過，跟他們並肩作戰的感覺很棒，這就是我想來巴薩的原因。」

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而葛里茲曼與球隊老大哥梅西的關係也是媒體關注的焦點，對此法國球星表示：「有時候你必須做出抉擇，但在梅西身邊踢球的確會非常開心。我想知道平常訓練中，在梅西身邊是什麼樣的感受。這是一支非常棒的球隊，除了與隊友、教練一同奮戰外，我也希望能帶給球隊歡樂。」

現年28歲的葛里茲曼效力馬競的6年間為球隊上陣257場比賽，攻進133顆進球，並送出50次助攻，進球效率相當驚人。同時去年也幫助法國隊奪下隊史第二座大力神盃，如今加盟西甲強權後，球迷也相當期待他在巴塞隆納的表現。

梅西。（資料照，法新社）

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