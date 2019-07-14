NBA》補強還沒停 ？ 曝火箭瞄準3冠老將

火箭傳想網羅前勇士3冠老將伊古達拉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭上季季末拉尾盤殺進季後賽，但5年內卻4度在季後賽被勇士提前淘汰，今夏陣容也大風吹，火箭送出控衛保羅（Chris Paul）換來雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）。有美媒爆料，火箭補強還沒打算停手，現在更看上2015年總冠軍戰MVP伊古達拉（Andre Iguodala）。

火箭今夏做出保羅、魏斯布魯克互換東家的重磅交易，接著簽下「拳王」T.錢德勒（Tyson Chandler）與2013年前狀元班奈特（Anthony Bennett）。《The Athletic》記者Kelly Iko今又在推特指出，火箭確定將延長中鋒哈特斯坦（Isaiah Hartenstein）的受保障合約，代表火箭的補強似乎還未停歇。而記者 Sam Amick先前曾在推特透露，火箭補強將瞄準今夏遭勇士交易去灰熊隊的35歲老將伊古達拉。

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勇士在自由市場開市後，將伊古達拉、現金200萬美元和1枚2024年受保護首輪籤，打包送去灰熊。正在重建中的灰熊，原打算直接買斷伊古達拉合約，不過在衡量小AI的市場行情後，若無法換來首輪籤，灰熊恐怕不會輕易放走這位3冠老將。

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