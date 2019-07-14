安聯小小世界盃大安俱樂部衛冕U10 U15幸運兒赴德、星國受訓

2019安聯小小世界盃全國總決賽於台北市立田徑場圓滿落幕。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019安聯小小世界盃全國總決賽，今於台北市立田徑場落幕，大安俱樂部白隊衛冕U10冠軍，也奪下U8金盃，還拿下個人獎項，堪稱本屆大贏家；至於U15前三名隊伍中，也有6名幸運兒將遠赴德國、新加坡受訓。

大安俱樂部白隊總教練為退役國手陳嘉和，昔日場上「戰神」如今認真依舊，但帶兵時多了笑容，畢竟得與小球員互動，「這批小朋友來自四面八方，不是一般傳統校隊，以純社區型態為主，要讓他們熟悉彼此並不簡單，需要家長努力及支持。我們用假日練習培養默契及凝聚向心力，讓球員感情變好再強化個人技巧，進而徹底執行教練指導的戰術及技巧觀念。」

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贊助商安聯人壽也提供6個名額給U15前三名勁敵，讓獲選的青年選手前往新加坡、德國等地受訓，經教練舉薦名單為德國行的邱奕達（UNITY回娘家）、鍾玨璽（桃園中興綠），以及新加坡之旅的張閎翔、高于翔（UNITY回娘家）、鄭浩言（桃園中興綠）、吳博允（建功高中）。

U15冠軍戰球員拼勁十足。（迷你足球協會提供）

全國迷你足球協會秘書長張武業表示，今年首次透過網路直播，邀請專業球評現場實況報導，更和安聯人壽規劃新增個人獎項，決賽隊伍評選出金手套獎、金球獎、金靴獎。張武業透露，今年獲得民間企業支持，贊助「多多」乳製飲品，接下來計畫建構青年培訓學院、大學預備隊、城市職業隊，串聯完整足球培育發展系統，期盼未來台灣職業足球成立，甚至足球聯盟誕生。

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