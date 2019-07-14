溫網》男單冠軍賽開打 澳洲「壞小子」挺費爸竟引筆戰

費德爾今與現任球王喬科維奇爭冠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年溫網男單決賽今晚登場，瑞士天王費德爾（Roger Federer）交手世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），上演第48次的「費喬」對決，而澳洲好手「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）在推特上聲援費爸，卻意外引來網友留言砲轟。

澳洲好手基里奧斯在場上不時有脫序演出，讓眾人印象深刻，還被外界封為是網壇「壞小子」，而比起他在場上的表現，脾氣火爆的他更常因為場下的言論，成為媒體的頭條，而過去他在節目上表示他認為喬科維奇「永遠稱不上是史上最好的球員」，也曾批評過西班牙名將納達爾「很輸不起」，和網壇「Big 3」之中的兩人都結下樑子。

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基里奧斯不時脫序的表現，被外界封為是網壇「壞小子」。（資料照，美聯社）

而溫網男單冠軍賽開打，基里奧斯稍早在推特上發文，寫下：「費德爾，求求你贏吧！（Federer please win）」。文內，基里奧斯雖是在幫費爸加油，然而推文一出卻引來網友反感，有網友認為基里奧斯這樣說，根本是因為他自己跟喬科維奇不和，才會希望費爸贏球，更有網友直接砲轟他：「想贏喬帥，就應該把注意力放在球場上，而不是希望別人來替你打贏他。」

基里奧斯推特挺費爸贏球，卻遭網友砲轟。（圖片取自推特）

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