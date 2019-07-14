世界聽障羽球錦標賽》我國組合無緣四強 太過急躁成絆腳石

我國青少年男雙組合鄭成鼎/劉浩恩面對印尼組合惜敗，無緣四強賽。（主辦單位提供）

〔實習記者林柏任／台北報導〕世界聽障羽球錦標賽進入第二天賽事，我國青少年組女子雙打林頤/江巧羽、男子雙打鄭成鼎/劉浩恩先後不敵印度、印尼小將，無緣四強。值得一提的是，林頤以14歲之齡入選國家隊，鄭成鼎則除青少年賽事外，還參與公開組賽事，兩人皆表示，從比賽過程獲得寶貴經驗。

女子雙打林頤/江巧羽開賽雖以21：15開門紅，不過二人拿下首局後，卻被對手Jayaratchagan/Singla掌握節奏頻頻調動，打亂防守站位，又運用身材優勢於網前加壓連續得分，讓林江配找不到突破出口，加上決勝局後半段明顯體力不支，台灣小將二、三局分別14：21、8：21輸給印度組合，無奈吞下敗仗。

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林頤與搭檔江巧羽鏖戰三局不敵印度組合，難掩失落情緒。（主辦單位提供）

林頤透露，原先自己設定單、雙打目標在四強，很可惜最後止步四強，難過、落寞情緒不免寫在臉上，她說：「練習跟比賽表現比起來差太多。」自己在場上太過緊張，讓領先優勢瞬間變轉為落後，且表現太過急躁，與搭檔發現問題點，想調整回來才發現為時已晚，也是導致今日表現不佳的主因。

另一場男子雙打鄭成鼎/劉浩恩對上印尼組合Madek/ Ryandhani，台灣組合起初找不到節奏，失誤不斷再加上對手攻勢難擋，一度處於1：7落後，經調整後，雖然找回擊球感覺，不過為時已晚，仍以17：21輸掉首局。

鄭成鼎被教練團誇讚身材條件極佳，是名可塑之才。（主辦單位提供）

次局，鄭、劉二人逐漸適應對手重扣殺球攻勢，在多拍來回下尋求反攻機會，一度取得11：8領先，然而Madek/ Ryandhani人高馬大，維持中前場的良好制空權，形成無形壓力，凌厲強攻讓鄭劉配防不勝防，最終台灣組合以19：21丟掉第二局，直落二吞敗。

賽後受訪鄭成鼎提到，起初在場上自信心不足，後來有教練鼓勵，慢慢找回應有水準，首局雖接球不順暢，過於急躁，但第二局試圖扭轉戰局，多殺球掌握主動權，「輸球可惜，但後天開打的公開組賽事，會選擇平常心來應對。」

今日賽事雖皆以輸球收場，青少年組教練黃全成仍給予參賽的選手高度評價，他認為選手平時在訓練上都很認真，但比賽難免易出現緊張感，領先時常被逆轉，受到心理壓力影響，才讓他們專注力比較難找回來。黃全成表示：「球隊中不乏表現優異選手，未來會在步伐、跑動訓練上多做加強，相信往後定能突破這次成績。」

青少年組教練黃全成（右）是選手們的堅強後盾，也不吝嗇給予他們最好的稱讚。（主辦單位提供）

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