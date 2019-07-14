中職》擋住獅隊1600勝 21歲的游霆崴鬥志滿點

富邦悍將投手游霆崴。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「賽前才知道獅隊要達成1600勝，我就想那我應該要阻止一下!」21歲的悍將投手游霆崴二度面對37歲的獅隊王牌潘威倫，不但毫不怯場，還成為阻擋獅隊達成隊史里程碑的單場MVP。

游霆崴在6月9日的生涯初先發，就是在台南面對獅隊，且對手也是潘威倫，當時他先發5局只失1分，率隊8：4贏球，不但拿下生涯首勝，還獲選單場MVP，更讓潘威倫在生涯第300場先發吞敗。

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今天游霆崴的投球內容更好，投7局只在首局遭蘇智傑開轟失1分，雖然無關勝敗，但他仍是MVP的不二人選。

富邦悍將先發投手游霆崴。（記者黃志源攝）

「其實我也是昨天才知道對到大賢拜，一樣平常心，投完第一場，後面幾場也投得還不錯，投起來就比較有自信。」游霆崴看到隊友在7上回本壘得分，後來經過獅隊挑戰改判出局，「當下在旁邊熱身覺得超級可惜，但沒關係，球隊贏球最重要。」

比賽在9局定勝負，悍將靠今天才拉上一軍的范國宸在9上代打敲安建功，他今在二軍打了3打席獲1保送後，就立刻從嘉義到台南會合，結果成為阻止獅隊達成里程碑的大功臣。

富邦悍將范國宸在９局上擊出１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

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