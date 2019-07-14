瓊斯盃》最準射手！胡瓏貿5顆三分球、轟35分 率台灣藍延長賽取勝

胡瓏貿全場豪取35分，助藍隊以102：99險勝加拿大英屬哥倫比亞大學。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕台灣藍隊今日在2019年瓊斯盃國際籃球邀請賽，上半場落後不打緊，第三節被對手在三分線射得暈頭轉向，甚至連2日被逼得打延長賽，好在手感熱到發燙的胡瓏貿延長賽進帳9分、全場35分進帳，助藍隊以102：99險勝加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC），進帳本屆第2勝。

藍隊昨靠「新台灣隊長」陳盈駿飆進致勝三分球，驚險氣走平均年齡21.3歲的伊朗隊，不過為保護主力球員，今日陳盈駿、陳冠全、林韋翰及周柏臣休兵。

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藍隊前三節最多落後16分，末節回過神靠胡瓏貿、周儀翔、劉錚領軍急起直追，只是我原有望在正規40分鐘險勝，但黃聰翰2罰中1，且隨後鞏固籃板未成，讓UBC泰勒擺進壓哨追平2分，雙方加班再戰。

周儀翔外線開火。（記者林正堃攝）

胡瓏貿在延長賽連續買犯成功，在罰球線先進帳4分，以及3分01秒弧頂三分球破網，藍隊重燃勝利希望，最終以3分之差險勝對手，保住地主顏面。

藍隊表現最佳為胡瓏貿轟瓊斯盃個人新高35分，扮演球隊最穩定的攻擊箭頭，劉錚進帳20分，周儀翔拿到22分，測試歸化的佛勞維斯繳出13分、14籃板「雙十」成績單，卻關鍵時刻犯規，險些成輸球戰犯。

UBC陣中的世大運國手薛伯德進帳18分，譚傑龍攻下17分，射手克萊爾拿到15分，梅森進帳16分，葛蘭特挹注10分，無奈苦吞3連敗。

胡瓏貿。（記者林正堃攝）

藍隊辛苦收下勝利。（記者林正堃攝）

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