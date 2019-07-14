瓊斯盃》譚傑龍穿UBC戰袍砍新高17分 想證明身手給藍隊、台灣球迷看

譚傑龍攻下瓊斯盃個人新高17分，證明自己未來定能成為台灣國家隊主力成員。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／彰化報導〕203公分、19歲的譚傑龍本屆瓊斯盃代表所屬學校加拿大英屬哥倫比亞大學出征，今日面對台灣藍隊毫無懼色，攻下瓊斯盃個人新高17分，已經證明具備能力於未來成為台灣國家隊主力成員。

譚傑龍過去在HBL泰山高中主打中鋒，在三分線出手機會較少，且在2018年高三的三分球命中率僅27％。他赴加國求學，因隊友身型並不比他遜色，且其又有出色傳球視野及不俗投籃手感，使UBC總教練漢森期待譚傑龍能增加攻擊手段，並成為出色的三分球射手。

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譚傑龍在大一首季三分球命中率升至37.2％，高居全隊第2。此仗面對藍隊，他只要「客氣」傳球，放棄空檔出手機會，漢森還會直跺腳並提醒譚要勇於出手。他說：「雖然我們最後輸球，但譚傑龍表現真的很棒，恭喜他在家鄉父老面前證明身手。」

教練願意給予開火權，譚傑龍昨13次出手命中6球，包括3顆三分球，17分僅次於加國U19國手薛柏德的19分。譚傑龍這次面對藍隊確實想拚給大家看，「我希望讓全部人看到去加拿大1年的我進步多少，希望未來有機會能穿上國家隊戰袍。」

譚傑龍（左）拉起胡瓏貿（右）。（記者林正堃攝）

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