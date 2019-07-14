溫網》詹詠然混雙首度奪冠 第4座大滿貫金盃到手

詹詠然與搭擋多迪格拿下混雙冠軍。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進入尾聲，首闖混雙決賽的詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）強勢攻頂，6：2、6：3擊潰拉脫維亞歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）／瑞典林斯特（Robert Lindstedt），第8種子「台克組合」首度溫網奪冠，也締造今夏法網衛冕以來的大滿貫10連勝。

詹詠然／多迪格去年、今年法網紅土都掄元，如今又破天荒在溫網草地攻頂， 完成「背靠背」的大滿貫混雙二連冠，兩人共獲冠軍獎金11萬6000英鎊（約452.6萬台幣）。這是大詹生涯第3座大滿貫混雙冠軍，加上2017年美網女雙封后，共有4座大滿貫金盃到手；詹家姊妹也保有各闖溫網混雙決賽的另類紀錄，詹皓晴2014年屈居亞軍，2017年女雙也是亞軍。

請繼續往下閱讀...

混雙決賽面對非種子的「拉瑞聯軍」，默契漸入佳境的詹／多火力全開，連破帶保5：0強勢開局，雖讓對手一度回破趕回2局，第8局破發滅火先馳得盤。次盤雙方相互保發，4：3僵持不下，「台克組合」延續自法網衛冕的手感，關鍵第8局一舉突破，5：3聽牌時再保發關門，總計只花69分鐘直落2登基。

此外，我國女將謝淑薇謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）女雙連戰皆捷，第3種子「台捷聯軍」也將與第4種子加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski）／中國徐一幡爭冠。所謂好事多磨，由於週五男雙決賽打太晚，女雙冠軍戰被迫改至隔日進行，小薇2013、14年曾與中國彭帥先後於溫網、法網女雙掄元，如今東山再起，相隔6年溫網女雙再度問鼎冠軍，預約生涯第3座大滿貫金盃。

詹詠然與搭擋多迪格。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法