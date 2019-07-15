MLB》洋基「古巴飛彈」本季是否跳脫合約？ 查普曼回應了

查普曼本季結束後有球員選擇權。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基隊有著傲人的鐵牛棚，不過今年在交易大限前就傳出他們可能會尋求獲得牛棚補強，《紐約郵報》記者Ken Davidoff撰文指出，洋基想再獲得好用的終結者不是沒有理由的。

今年球季結束後，由於「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）的合約中有著球員選項，因此他能夠選擇跳脫這張合約，並與其他球隊簽下新的合約，或者留在洋基隊，繼續走完剩餘2年3440萬美元的合約。

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他在明星賽時被問到是否會跳脫合約的問題，查普曼對此表示，自己還沒有想得那麼遠。「因為這些年來，我都在應付那些大小傷勢，所以我現在關心的，只有專注於如何在今年保持健康，並有一個好的賽季，因此我沒有想到那些事情（是否跳脫合約）。」

現年31歲的查普曼本季出賽37場比賽，留下2勝1敗，防禦率1.82，24次救援成功的紀錄。今年他直球均速創下生涯新低的98.2英哩，不過他也做出了相應的改變，查普曼大幅增加滑球的使用比率，來到生涯新高的32.2%，並讓直球的使用率來到生涯新低的56.5%，目前看來效果並不差。

洋基牛棚除了可能選擇離隊的查普曼外，近年來表現精采的牛棚大將畢坦西斯（Dellin Betances），球季結束後將會成為自由球員。今年洋基隊與他簽下一年725萬美元的合約，但他卻他因傷所困，至今尚未在一軍出賽。

畢坦西斯本季結束後將成為自由球員。（資料照，今日美國）

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