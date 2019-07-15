溫布頓》喬帥史上最長一戰力退費爸 溫網衛冕第5度封王

喬科維奇奪冠。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年溫布頓網球錦標賽，男單冠軍戰上演史上最長的史詩對決，塞爾維亞頭號種子喬科維奇（Novak Djokovic）歷經近5小時的5盤大戰，終挾7：6（7：5）、1：6、7：6（7：4）、 4：6、13：12（7：3）力退瑞士第2種子費德爾（Roger Federer），喬帥有驚無險二連霸，同時第5度溫網封王。

「高齡」37歲的費爸，對戰年輕5歲的喬帥，形成22勝26負落居下風，包括這位溫網已握8冠的「草地之王」，已於2014、15年及本屆決賽輸球，無緣復仇同時高舉生涯第21座大滿貫男單冠軍，事實上，賽前費爸已指出，喬帥最危險之處，就在教科書般防守，臨場幾乎無懈可擊。

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反觀衛冕者喬帥則深知，若要全英草地俱樂部創造歷史，就必須先擊敗當今歷史，「毫無疑問這是場頂尖對決，你必須展現最佳實力，才能與史上最偉大的選手之一抗衡。」最終現任世界球王也通過傳奇強敵考驗，拿下第16座四大賽金盃，笑咬綠草慶功並獨享235萬英鎊（約9169萬台幣）高額獎金。

費德爾力戰未能拿下冠軍點。（路透）

費爸行雲流水的優雅單反，與接發球功力深厚的喬帥相互抗衡，開賽雙雄一路保發，直到搶7時5：5拉鋸，才由喬帥連下2球先馳得盤；老經驗費爸雖然丟掉首盤，體能和心態未受影響，隨即加快節奏全力搶攻，接連雙破4：0開局，喬帥好不容易保發，第7局發球又連掉4球，次盤草草拱手讓人。

第3盤輪到喬帥反擊，回神後揮別亂流，再把戰線拖進搶7，形同首盤翻版再度搶下；但寶刀未老的費爸，又在無路可退第4盤被激出潛能，再度雙破壓制宿敵，5：2聽牌時，雖遭韌性十足的喬帥回破連趕2局，最終費爸連下4球保發，硬是把戰線拖進決勝盤。

鬥志頑強的喬帥，第5盤重現強大續航力，雖於第4局錯失先破機會，第6局隨即突破，儘管費爸隨即回破再保，4：4重新咬上，雙雄6：6又纏鬥至「長盤制」。當今球王抗壓性十足，盤尾第16局戰情吃緊時，先驚險躲過賽末點，喬帥第23局又死裡逃生驚險保發，最終戰局逼入12：12後首見的搶7，他從4：1擴大差距至6：3，順勢成為綠茵草地最終贏家。

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