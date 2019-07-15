溫網》謝淑薇女雙直落二摘冠 喜迎第三座大滿貫金盃

溫網女雙決賽，台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（左）直落二獲勝，贏得冠軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕溫網女雙決賽，台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova），今天以6：2、6：4，直落二擊敗加拿大選手達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）、中國好手徐一幡組合，奪得「台捷配」搭擋後首座大滿貫金盃，這也是謝淑薇生涯第三座大滿貫賽冠軍。

名列大會第三種子的謝淑薇和史崔可娃，首盤雙方1：2後，謝淑薇組合先是在第5局破發，第7局再度破發成功，第一盤就以6：2拿下。

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第二盤謝淑薇組合先破發對方發球局，但第2局反被對方破發球局，第3局謝淑薇組合再破對手發球局，之後雙方互保發球局，謝淑圍組合就以6：4贏球，耗費1小時06分直落二獲勝。

謝淑薇在2013年、2014年曾與中國彭帥先後於溫網、法網女雙摘冠，如今相隔6年度再度於贏得溫網女雙冠軍，生涯大滿貫賽金盃來到3座。

由於今年溫網總獎金提高到3800萬英鎊（約14.82億台幣），謝淑薇在女雙摘冠後，可獲得54萬英鎊的冠軍獎金，每人可分得27萬英鎊（約1050萬台幣）。謝淑薇這次溫網大豐收，包含女單、混雙、以及女雙，共抱回38.2萬英鎊（約1486萬台幣）的獎金。

謝淑薇的女雙排名將升至第5，而搭檔史崔可娃則將登上女雙球后寶座。

溫網女雙決賽，台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（左）直落二獲勝，贏得冠軍。（美聯社）

台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃奪得溫網女雙冠軍。（路透）

台灣好手謝淑薇（前）和捷克搭檔史崔可娃（後）。（美聯社）

台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃奪得溫網女雙金盃，兩人擁抱慶祝。（路透）

台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃奪得溫網女雙金盃，兩人擁抱慶祝。（歐新社）

台灣好手謝淑薇贏得第三座大滿貫賽金盃。（歐新社）

加拿大選手達布洛夫絲基（右）、中國好手徐一幡組合獲溫網亞軍。（法新社）

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