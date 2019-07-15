溫網》謝淑薇女雙一盤未失摘冠 捷克搭檔成球后、大讚小薇

溫網女雙決賽，台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃奪冠，賽後兩人互相擁抱慶祝勝利。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）今天在溫網女雙決賽，以6：2、6：4，直落二擊敗加拿大選手達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）、中國好手徐一幡組合，奪得大滿貫賽冠軍。史崔可娃賽後表示，感謝謝淑薇讓她成為世界第一。

「台捷配」自從2月搭檔後，聯手在包含杜拜硬地賽、馬德里紅土賽和伯明罕草地賽封后。本屆溫網「台捷配」一盤未失，榮獲女雙金盃，史崔可娃將成為女雙球后，而謝淑薇的女雙排名將升至第5。

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溫網女雙決賽，台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃奪冠，賽後兩人互相擁抱慶祝勝利。（路透）

《WTA》官網報導，史崔可娃賽後興奮表示，「喔，我的天阿，這種感覺難以用言語形容。」她說，「這有點不真實，但同時這也很棒。」

「謝淑薇幫我拿到第一，我感激不盡。」史崔可娃說，「這感覺同樣不真實，太神奇了。這也是我今年初訂下的目標，我想成為世界第一，這是非常巨大的目標，而它現在就發生了，特別是在這個時刻，這個大賽，我最喜歡的地方。這是一個童話故事，這兩週驚人的時刻我永遠不會忘記。」

《路透》報導，這是自2009年溫網後，再度出現女雙一盤未失奪冠。前一個女雙組合達到此成就的選手是美國名將威廉絲姊妹。

「我們非常不同，但我們都以不同的方式處理壓力。」史崔可娃說，「她（謝淑薇）是非常冷靜的人，我則是很情緒化，但我一直嘗試用微笑來享受壓力，這也幫助我在球場上放鬆。」

溫網女雙決賽，台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃奪冠。（歐新社）

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