溫網》費爸錯失兩個冠軍點 激勵老將「37歲不是終點！」

瑞士天王費德爾下個月將滿38歲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年溫網男單決賽上演史詩級戰役，瑞士天王費德爾（Roger Federer）一度有2個冠軍點，可惜被球王喬科維奇（Novak Djokovic）化解，最後在五盤大戰不敵喬帥。費德爾賽後笑說想要忘記這場戰役。

本屆溫網改制，決勝盤從長盤制改為「搶七」，在比賽達到12：12時，進入搶七。而改制後首年，費德爾和喬科維奇就上演史詩級五盤大戰，耗費4小時57分，最後喬科維奇以7：6（5）、1：6、7：6（4）、4：6、13：12（3）贏球，喬帥達成溫網二連霸。

請繼續往下閱讀...

而費德爾生涯四度在溫網對上喬科維奇，除了2012年溫網四強戰獲勝外，2014年、2015年、以及2019年溫網，兩人都是在決賽碰頭，費德爾皆不敵喬帥。

費德爾賽後接受採訪，現場主持人說這是一場難以忘懷的比賽，但費德爾則開玩笑說，「我會嘗試忘記。」下個月將滿38歲的費德爾說，「我希望我能給其他人有個機會，讓他們相信，37歲還沒有結束。」他表示，「我盡全力、感覺很好，我仍站在這，希望其他37歲的人也能跟我一樣。」

《美聯社》報導，對於自己錯失兩個冠軍點，費德爾說，「我不知道該如何形容現在的感覺，我不敢相信這事。」費德爾整場比賽的總得分218分，比喬科維奇的204分還多。

這場耗費4小時57分，是自1870年代以來最長的決賽比賽時間，比「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在2008年溫網以五盤大戰擊敗費德爾，該場比賽時間為4小時48分。

瑞士天王費德爾。（法新社）

喬科維奇溫網摘冠，費德爾獲得亞軍。（美聯社）

瑞士天王費德爾。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法