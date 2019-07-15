MLB》生涯出賽200場達陣 陳偉殷連3場都掉分

陳偉殷連三場登板都失分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今在與大都會之戰登板，生涯出賽數200場達陣，中繼1局失1分，連3場失分，賽後防禦率再漲至8.21。

陳偉殷今在8局上、5：1時登板中繼，明星賽後首度上場，一上來先被羅沙里歐（Amed Rosario）擊出左外野二壘安打，隨後再對麥尼爾（Jeff McNeil）投出觸身球保送，雖然讓下一棒康佛托（Michael Conforto）擊出右外野飛球出局，但羅沙里歐推進至三壘，靠著大物新秀P.阿隆索（Peter Alonso）的高飛犧牲打跑回球隊第6分，陳偉殷也讓史密斯（Dominic Smith）敲出內野飛球出局，未讓失分擴大。馬林魚最後以2：6不敵大都會，苦吞2連敗。

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陳偉殷此役後援1局用23球，15顆為好球，被敲1支安打失1分，另有1次觸身球保送，最快球速達92.7英哩（約149.2公里）防禦率略升至8.21，Whip（每局被上壘率）高達1.68。

大都會塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）主投5局挨6安失1分，另有3次保送和6次三振，靠著隊友火力援護，麥尼爾和卡諾（Robinson Cano）雙雙開轟，他也順利收下本季第5勝，馬林魚先發阿坎塔拉（Sandy Alcantara）投6局失4分，苦吞本季第9敗。

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