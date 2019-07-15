MLB》最遙遠的距離！ 光芒準完全比賽在9局下破功（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天差點接力投出完全比賽，可惜在9局下破功，被對手打穿守備佈陣，沒能締造大聯盟歷史，最終以4：1擊敗金鶯，近4戰收下3勝，續居美東第二。

光芒今天續用假先發，史坦內克（Ryne Stanek）擔任開局投手，讓金鶯六上六下，剛從3A歸隊的亞柏格（Ryan Yarbrough）接手，連續解決18人次，只差最後3個出局數，就能完成大聯盟史無前例的接力完全比賽。

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然而光芒的準完全比賽，在9局下開局就破功，續投的亞柏格被艾伯托（Hanser Alberto）打穿佈陣，一棒終結完全比賽，亞柏格接著投出三振，被換下場休息，光芒續用2投結束比賽，雖被金鶯單局3安破蛋，仍以4：1贏球。

光芒的準完全比賽在9局下破功。（美聯社）

此役擔任開局投手的史坦內克，是在退場後進行例行訓練與治療時，聽電視轉播才發覺可能有完全比賽，在場上投球的亞柏格，則是因為場邊球迷高喊才知道，史坦內克直呼：「如果能完成一定很甜蜜，在棒球界裡，如果你是第一個做到某件事的人，那你真的是幹了件大事。」

亞柏格週末才剛從3A調整完，回到大聯盟，他表示賽前熱身時，並沒有覺得今天感覺有什麼不同，也沒什麼特別的想法，完全沒有感應到今天會投出生涯代表作，對於完全比賽破功也一笑置之，覺得自己今天很享受投球。

今天讓完全比賽破功的關鍵球，是被對手打穿守備佈陣，但光芒總教練凱許（Kevin Cash）說，他完全不會後悔做出守備佈陣的指示，因為他們也正是靠防守佈陣和數據分析，才有機會挑戰完全比賽，「我們很接近了，看看下回我們能不能再次做到。」

史坦內克擔任開局投手。（美聯社）

艾伯托連續解決18人次。（美聯社）

史坦內克與艾伯托合飆8局完全比賽。（法新社）

史坦內克與艾伯托賽後相擁。（美聯社）

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