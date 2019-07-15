MLB》艾圖維滿貫砲轟垮遊騎兵 韋蘭德6局好投摘勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕德州內戰系列賽最終回，太空人投打俱佳打平遊騎兵，艾圖維（Jose Altuve）擊出生涯第3支滿貫全壘打，韋蘭德（Justin Verlander）6局優質先發，收下本季第11勝，太空人以12：4贏球，連拿兩勝扳平系列賽。

太空人首局開張，昨單場4安鐵支的艾圖維，開賽敲安開啟得分大門，太空人滿壘後連續安打，取得3：0領先，2局上再添2分拉開差距，7局上開轟狂拿7分，艾圖維擊出太空人本季第9發滿貫砲，續破球隊紀錄，古利爾（Yuli Gurriel）同局追加兩分砲，成為自2000年後，隊史首位15戰扛11轟的球員。

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艾圖維扛生涯第3發滿貫砲。（USA TODAY Sports）

古利爾近15戰狂掃11轟。（USA TODAY Sports）

明星賽後首度先發的韋蘭德，此役早早就獲隊友火力支援，面對近況火燙的遊騎兵打線，雖在首局挨連續安打丟掉2分，仍從容回穩漸入佳境，最後連續解決15人次，完成6局優質先發，中止個人連5場挨轟，此役投出7K僅1保送，用95球收下本季第11勝。

今天擊出滿貫砲的艾圖維，單場5支3貢獻4分打點、跑回3分，腿傷歸隊後20場的打擊率為3成22，近兩戰打擊表現是夯爆的11支7，本季打擊率升到2成74。談到7局上的滿貫砲，艾圖維說：「當時是滿壘、不到兩出局，我想打一顆夠遠的球，打個一分回來，我在等一顆我能掌握的球，被我等到了。」

韋蘭德中止連5場挨轟，6局優質先發摘第11勝。（USA TODAY Sports）

艾圖維近2戰11支7夯爆。（美聯社）

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