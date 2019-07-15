MLB》洋基新人關鍵超前分 田中將大6局好投獲本季第6勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，洋基主場迎戰藍鳥系列賽第3戰，洋基靠著日籍先發投手田中將大主投6局失2分的優質先發好投，以及新人厄謝拉（Gio Urshela）單場雙安外帶2打點的表現，並於5局下半滑進關鍵超前分，最終洋基以4：2擊敗藍鳥，戰績59勝32敗繼續穩坐美東龍頭，藍鳥35勝59敗排名美東倒數第2。

田中將大今主投6局失2分，收下本季第6勝。（今日美國）

2局下半，洋基率先開啟攻勢，二三壘有人的情況下三壘手厄謝拉擊出適時帶有2分打點的一壘安打，幫助洋基先馳得點2：0。5局上半藍鳥展開反攻，葛里查克（Randal Grichuk）瞄準田中失投的快速球將球送出中外野大牆，陽春全壘打幫助球隊首開紀錄，接著索賈德（Eric Sogard）則是鎖定好球帶偏高的速球出棒，再次將球送出牆外，藍鳥靠著這2發全壘打追平比分。

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5局下半，2出局一三壘有人時，厄謝拉逮到史卓曼（Marcus Stroman）暴投的機會衝回本壘，雖然第一時間被主審裁定出局，但經過影像輔助判決後改判為安全上壘，幫助洋基攻下超前分。最後7局下半洋基的塔克曼（Mike Tauchman）補上1發陽春彈賺進保險分，終場洋基以4：2擊敗藍鳥，收下進8場比賽中的第5勝。

厄謝拉（圖右）5局下半關鍵滑壘得分，幫助洋基攻下超前分。（美聯社）

洋基先發投手田中將大主投6局被敲4安失2分，2分都是全壘打所丟的，另送出5次三振拿下本季第6勝，「古巴火球男」查普曼（Aroldis Chapman）後援1局無失分拿下本季第25次救援成功。藍鳥先發投手史卓曼主投6局被敲7安失3分，雖是優質先發表現，但依舊苦吞本季第10敗。

（影片來源：大聯盟官網）

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