MLB》菊池賞學弟老K但投不滿5局 大谷生涯百打點達陣（影音）

大谷翔平敲安打擊率回升至3成，也完成大聯盟生涯百打點的里程碑。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕水手與天使三連戰最終場，菊池雄星上役首度在大聯盟對決大谷翔平就挨轟，今天兩人再度交手，菊池對戰2打席送出1K，另有1次四壞球保送，但投不滿5局失3分就退場，大谷翔平則是2打數1安打，完成生涯100打點里程碑，成為第11位完成這項里程碑的日本球員，天使終場以6：3贏球，3連戰橫掃水手。

菊池雄星日前和大谷翔平首度在大聯盟投打對決，大谷就砲轟花卷東高校學長，菊池雄星誓言復仇，但面對大谷的首局首打席卻投出四壞球保送，3局下再度碰頭，在2好2壞時，用86.1英哩的滑球三振大谷。

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水手前3局各得1分，諾拉（Austin Nola）和桑塔納（Domingo Santana）雙雙開轟，天使靠著卡胡（Kole Calhoun）2局上的陽春砲破蛋，前4局以1：3落後。

菊池雄星在5局下自亂陣腳，先是保送了賈諾（Dustin Garneau），然後再被蔡斯（Matt Thaiss）敲安，形成一二壘有人，水手也隨即將菊池換下，由卡拉斯蒂（Matt Carasiti）接替投球，但他未能止血，一上來就連投2個保送，奉送對手分數，大谷翔平在滿壘時擊出帶有追平分的高飛犧牲打，助隊追成3：3平手，這也是大谷在大聯盟的第100分打點，這兩分都記在菊池雄星身上，此役先發4局挨2安失3分，另有4次保送和3次三振，防禦率高達5.01。

菊池雄星投不滿5局就退場。（美聯社）

大谷翔平在7局下從前日職火腿隊友貝斯（Anthony Bass）手中擊出此役唯一安打，貝斯8局下續投挨了蔡斯一發致勝3分砲，這一發生涯首轟也助隊以6：3贏球，貝斯承擔敗投，苦吞本季第3敗。

大谷翔平今天2打數1安打、1保送，另有1分打點，打擊率再度回升至3成。此役也傳出傷情，天使當家球星楚奧特（Mike Trout）因小腿緊繃，只守了2局、1打席後就退場休息，他將在明天接受進一步的MRI檢查，楚奧特賽後受訪時表示，傷勢應該不嚴重，但球團對此相當謹慎，希望能只休息1、2天就可以回到球場。

大谷翔平。（美聯社）

楚奧特。（今日美國）

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