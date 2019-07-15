MLB》洋基球探緊盯「雷神」先發 大都會總管：什麼都有可能

雷神昨對馬林魚先發7局飆9K摘勝，場邊有多隊球探緊盯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕距離交易大限還有2週，大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）是各隊觀察重點，昨天先發有多隊球探在場邊緊盯，洋基隊是其中之一，大都會總管艾范瓦格南（Brodie Van Wagenen）受訪時語帶保留，透露現在什麼都有可能。

《紐約郵報》報導，昨天雷神對馬林魚先發，吸引多支球隊球探觀看，包括亟欲補強先發的洋基隊。對於自己可能被交易，雷神表示他試著不去多想，「我現在很喜歡當一個大都會的球員，如果未來生變，想必會十分苦澀，因為紐約市、還有球迷們，在我心中已有特別位子。」

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大都會總管艾范瓦格南表示，他預期德葛隆（Jacob deGrom）和雷神都會留隊，但並沒有把話說死，「大都會隊現在處在一種、永遠無法真的說出『永不』的局面。」，暗示仍有交易的可能。

大聯盟官網記者Jon Paul Morosi本週報導，教士、釀酒人和太空人， 都對雷神有興趣，《SNY》 的Andy Martino透露，根據與紐約有關的球隊消息來源，大都會要求得拿多位潛力球員來換雷神，《ESPN》Buster Olney也說，交易雷神所需籌碼要價不斐。

雷神仍是交易熱門。（資料照，法新社）

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