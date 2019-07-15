MLB》佛里曼一棒定江山 索洛卡7局無失分奪第10勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，勇士作客教士主場系列賽最終戰，勇士先發投手索洛卡（Mike Soroka）主投7局未掉分，另飆出9張老K，外加明星一壘手「自由人」佛里曼（Freddie Freeman）於8局上半擊出致勝3分砲，終場勇士以4：1擊敗教士完成系列賽3連戰橫掃，並收下近期的4連勝，戰績57勝37敗穩坐國東龍頭寶座，教士45勝48敗排名國聯西區倒數第2。

索洛卡主投7局0失分拿下本季第10勝。（法新社）

8局上半，喬伊斯（Matt Joyce）和阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）接連敲安上壘後，佛里曼鎖定一顆失投快速球大棒一揮，小白球直衝右外野大牆，一棒打回3分突破僵局，馬卡奇斯（Nick Markakis）這局再補上1支帶有1分打點的一壘安打，勇士4：0。

請繼續往下閱讀...

佛里曼（圖右）今敲致勝3分砲。（法新社）

8局下半，教士的奈勒（Josh Naylor）滿壘時敲出帶有1分打點的一壘安打幫助球隊追回1分，只可惜最終依舊以1：4敗下陣來。教士超級新秀塔提斯（Fernando Tatis Jr.）今貢獻4安表現相當好，但一次打擊被索洛克三振就算了，球棒沒握穩還被甩得老遠，另外還有一次在一壘上被投手牽制抓到，但靠著精彩的壘間來回跑動，最後安全回到一壘。

被投手牽制到了，只是塔提斯還是有辦法安全回壘。（法新社）

勇士先發投手索洛卡主投7局被敲6安無失分，另送出9次三振拿下本季第10勝，敏特（A.J. Minter）後援1局被敲1安0失分收下本季第5次救援成功。教士先發投手Cal Quantrill同樣表現完美，主投6局僅被敲3安0失分無關勝敗，後援上陣的Trey Wingenter投0.2局被敲4安包括1發3分砲失4分苦吞本季第2敗。

（影片來源：大聯盟官網）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法