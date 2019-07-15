溫網》喬帥重現「吃草」慶祝奪冠 坦言精神最累一戰

球王喬科維奇奪得溫網冠軍，賽後重現經典「吃草」動作。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年溫網男單決賽，球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天以五盤大戰，擊敗瑞士天王費德爾（Roger Federer），勇奪生涯第16座大滿貫賽金盃。喬科維奇也重現經典的「吃草」動作，也坦言這場是他生涯中精神上最累的一場比賽。

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經過4小時57分的史詩級戰役後，喬科維奇驚險奪冠，達成溫網二連霸、第五冠到手，生涯大滿貫金盃累積16座，僅次於「蠻牛」納達爾18座、費德爾20座。

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喬科維奇在奪冠後，再度重現經典的「吃草」動作，蹲下來抓起球場上的綠草吃下去，「味道棒極了，我還在消化它。」

喬科維奇整場數據大多不如費德爾，總得分204分低於對手的218分，致勝球54顆也比費德爾94顆少，但喬科維奇的非受迫性失誤52次，優於費德爾的62次。

「很不幸的是，比賽中總有一名球員會輸球，這很不真實。」喬科維奇說，「我很高興、也很激動能作為勝利者坐在這，我只差1球就要輸掉比賽。」

此外，現場球迷大多都為費德爾加油，《BBC》報導，喬科維奇則說，自己有心理準備，要保持冷靜，「當觀眾們都喊『Roger』，我把它聽成『Novak』。聽起來很傻，但就是那樣。」他指，「這可能是我遭遇的比賽中，心理要求最高的一場戰役。」

「我總是把自己想像成贏家，我認為這是有力量的。」喬科維奇，「除了意志力外，還有一種力量不僅來自己的身體，還有你的心理和自我情感。」

他說，「如果大多數人站在你這邊，這是有幫助的，它給你動力、力量、能量。如果你沒有，就必須在心理中找到它。」

球王喬科維奇奪得溫網冠軍。（歐新社）

球王喬科維奇奪得溫網冠軍，賽後重現經典「吃草」動作。（路透）

球王喬科維奇奪得溫網冠軍。（路透）

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