MLB》法蘭柯再見轟帥氣甩棒 費城人終斷國民4連勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，費城人主場迎戰國民系列賽第3戰，由於前兩戰都輸球的費城人，第3場在主場要避免被橫掃的命運，推派王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）掛帥先發主投5局失1分無關勝敗，靠著法蘭柯（Maikel Franco）9局下半石破天驚的一發再見全壘打，最終是以4：3氣走國民系列賽扳回一城，費城人戰績48勝45敗國東排名第3，國民則是49勝43敗國聯東區排第2。

法蘭柯敲出再見全壘打，幫助費城人以4：3氣走國民。（今日美國）

4局上半，亞當斯（Matt Adams）掃出帶有1分打點的一壘安打替國民先馳得點。4局下半強打捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也回敬1支帶有1分打點的一壘安打追平比數。5局下半，謝古拉（Jean Segura）擊出適時的一壘安打，且在二壘上的法蘭柯趁外野手失誤跑回本壘攻下超前分費城人2：1暫時領先。

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6局下半瑞爾穆托再補上一發陽春砲，比數來到3：1。7局下半國民展開反擊，先是要到2次保送後，上場打擊的肯德瑞克（Howie Kendrick）擊出帶有1分打點的安打，下一棒的超級快腿透納（Trea Turner）再補上1分打點一壘安打，兩隊再度戰成平手3：3。9局下半，在布魯斯（Jay Bruce）被三振出局後，法蘭柯沒讓觀眾等待太久，瞄準第一顆球就是失投的滑球，將球掃出左中外野的牆外，這發再見轟幫助費城人以4：1戰勝國民。

瑞爾穆托今敲2安2打點，包括1發陽春砲。（法新社）

費城人先發投手阿里耶塔主投5局被敲4安失1分無關勝敗，內里斯（Hector Neris）後援1局飆3K無失分幸運地收下本季第2勝。國民先發投手桑契斯（Anibal Sanchez）主投6局被敲6安失3分無關勝敗，後援的葛瑞斯（Matt Grace）投0.1局被敲1支安打就是再見轟，失1分苦吞本季第2敗。

阿里耶塔主投5局失1分無關勝敗。（法新社）

桑契斯主投6局失3分無關勝敗。（法新社）

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