籃球》佛光盃籃球賽明開打 3洲16隊齊聚高雄巨蛋

2019佛光盃大學籃球邀請賽明開打。（資料照，記者黃旭磊攝）

〔體育中心／綜合報導〕「2019佛光盃大學籃球邀請賽」，今年邁入第九屆，賽事將於7/16-7/21高雄巨蛋登場，本屆有16支隊伍參賽，去年女子組衛冕軍名古屋大學是唯一今年再度來台的外隊，全新的對戰組合將更加引人入勝。

此次女子組方面，有名古屋學院大學、菲律賓國家大學、加拿大漢博學院、美國北科羅拉多大學、澳洲迪肯大學、中國華東理工大學、佛光大學、臺灣師範大學參賽。男子組更有國內UBA勁旅健行科技大學、國立體育大學、高雄師範大學與役，外隊美國南加利福尼亞先鋒大學、紐西蘭奧塔哥大學、菲律賓大學、中國華僑大學、廈門大學等隊，整體實力相當，賽事精彩可期。

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對戰組合方面，為期六天賽事，前四天為預賽，男、女子隊將各分A、B兩組進行單循環賽，7/20、21周末兩天進行準決賽及決賽。女子組方面，107學年度UBA冠軍隊台灣佛光大學主場迎戰同為A組的加拿大漢博學院、中國華東理工大學及澳洲迪肯大學。

佛光大學陣中四位世大運代表隊成員陳孟欣、羅培甄、劉昕妤、楊芷瑜甫歸國，將和王竫婷、彭惠貞、林嘉慈一起捍衛主場，以成熟的陣容挑戰佳績，令人拭目以待。

女子組B組有臺灣師範大學、日本名古屋學院大學、菲律賓國家大學及美國北科羅拉多大學，去年佛光盃衛冕軍名古屋學院大學，擅長強硬的防守和整體進攻，球員們一貫的小、靈、快，總讓對手束手無策，隊上靈魂人物小林栞和中山彩奈攜手第三度來台，得分雙姝十足的默契，將為佛光盃帶來精采的比賽。

臺灣師大今年重返四強，禁區守護神陳雅彤不容小覷，加上徐詩涵、吳明臻的外線投射能力及切入破壞力，以及HBL冠軍隊伍南山高中MVP李吟娸、陳靳豫萱的加入，將為其他隊伍帶來很大的威脅。

男子組A組是台灣國立體育大學、高雄師範大學、菲律賓大學及中國華僑大學。國立體育大學為去年UBA大專籃球聯賽冠軍隊伍，今年獲得第四名；高雄師範大學則期待以太極龜的拼勁和打法來逆襲大陸及外國球隊；華僑大學男子籃球隊則是中國大學生籃球聯賽（CUBA）九冠王的傳統強隊，更代表中國奪得第六屆亞洲大學生籃球錦標賽冠軍；菲律賓大學在里奇·里韋洛和科比∙帕拉斯加入後，於上個賽季回歸UAAP決賽，持續提升實力中，四強相爭，勢必將有一番肉博戰。

男子B組競爭也十分激烈，今年度UBA公開一級冠軍的台灣健行科大，有谷毛唯嘉、高承恩、陳范柏彥及劉彥廷等生力軍，將迎戰美國南加利福尼亞先鋒大學、紐西蘭奧塔哥大學及大陸廈門大學。南加利福尼亞先鋒大學本賽季，以25勝7負的成績進入全國錦標賽，在全美排名第四；紐西蘭奧塔哥大學男子籃球隊則是紐西蘭2018年全國大學賽冠軍球隊，由12名頂尖球員組成；另外，廈門大學在2019年CUBA中國大學生籃球聯賽東南賽區比賽衛冕東南王，達成目標二連霸。

今年另外一大亮點是美國在台協會長期關注佛光山推行女籃，特別邀請2015年南韓首爾世界大學運動會美國代表隊女籃助理教練沃里珂，當年創下全勝摘金的成績，以及美國查普曼女籃隊教練張綺君，在她帶領下，目前球隊拿下超過300場勝利，比賽得勝率超過七成，兩位教練將出席佛光之夜與閉幕典禮，並貢獻所長，於賽事期間舉辦籃球研習。

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