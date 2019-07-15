MLB》紅雀韋恩萊特7局無失分 力壓「Z魔神」奪勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，紅雀主場迎戰響尾蛇系列賽第3戰，兩隊今各派出王牌投手應戰，紅雀由韋恩萊特（Adam Wainwright）掛帥先發主投7局0失分，表現完全力壓失常的塞揚級強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），葛蘭基今投6局失5分包括被老隊友高德史密特（Paul Goldschmidt）敲出兩分全壘打，最終響尾蛇以2：5敗下陣來。

韋恩萊特主投7局0失分拿下本季第6勝。（法新社）

1局下半，歐尼爾（Tyler O'Neill）敲出帶有1分打點的一壘安打，幫助紅雀首開紀錄。3局下半，投手韋恩萊特選到保送上壘，並靠著失誤上三壘，小將穆諾（Yairo Munoz）擊出適時的安打送回韋恩萊特，接著高德史密特棒打前隊友Z魔神一點也不手軟，把球直接掃出左外野大牆形成兩分砲，紅雀取得4：0領先。

請繼續往下閱讀...

「前蛇王」高德史密特面對葛蘭基敲出兩分砲。（今日美國）

4局下半，卡本特（Matt Carpenter）的高飛犧牲打替紅雀再添1分。9局上半響尾蛇終於有所反擊，萊巴（Domingo Leyba）和洛卡斯特羅（Tim Locastro）擊出個帶有1分打點的安打追回2分，但終場響尾蛇還是以2：5輸給紅雀。紅雀目前戰績46勝45敗暫居國聯中區第3，響尾蛇47勝47敗剛好5成勝率排名國聯西區第3。

紅雀先發投手韋恩萊特主投7局被敲4安無失分，另送出7張老K喜收本季第6勝，馬丁尼茲（Carlos Martinez）僅後援0.1局就收下本季第5次救援成功。響尾蛇先發投手葛蘭基主投6局被敲8安失5分苦吞本季第4敗。

葛蘭基主投6局失5分苦吞敗仗。（美聯社）

（影片來源：大聯盟官網）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法