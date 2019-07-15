溫網》費爸無緣第21座大滿貫金盃 直言不為紀錄打球

瑞士天王費德爾。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019年溫網男單決賽，瑞士天王費德爾（Roger Federer）在五盤史詩級大戰中，不敵球王喬科維奇（Novak Djokovic），無緣生涯第21座大滿貫賽金盃。費德爾賽後說，自己並不是為了紀錄打球。

喬科維奇在溫網達成二連霸後，生涯累積16座大滿貫賽冠軍，而「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal ）則有18座大滿貫賽金盃，而費德爾則有20座，保持男子選手在大滿貫賽最多金盃的紀錄。

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此戰之後，費德爾生涯對戰喬科維奇的戰績來到22勝26敗，在過去5次大滿貫的比賽中，費德爾都不敵喬科維奇，前一次擊敗對手已經是2012年溫網，生涯3次在溫網決賽都不敵喬帥。

《美聯社》報導，費德爾表示，「這是一場很好的比賽，比賽很漫長，我曾有機會，他也是。我認為我們打了一場很棒的網球賽，我對於自己的表現感到高興。」他指出，「但Novak，太厲害了，恭喜他。這太瘋狂了，」

《BBC》報導，費德爾也說，某些方面來看，這場比賽讓他想到2008年溫網決賽對上納達爾，「這場可能更直接、順暢，沒有因下雨耽誤比賽，沒打到天黑等事情。」他說，「史詩般的結局，很接近，肯定有相似之處，但我兩次都輸了，這是我唯一看到的相似點。」

談到大滿貫賽的金盃紀錄時，費德爾說，現在追求的目標不同，「我從不同的地方獲得動力，不再試著保持領先，因為我已經破紀錄。如果有人做到，對他們來說很棒，你無法保護所有東西。」

「我不是為了這個而成為網球員的。」費德爾說，「我想贏溫網，取得好成績，想在中央球場眾多的觀眾面前，對決像Novak這樣的選手，這就是我打球的目的。」

溫網決賽，瑞士天王費德爾輸球，難掩失望。（路透）

瑞士天王費德爾。（法新社）

溫網決賽，瑞士天王費德爾獲亞軍，喬科維奇（左）摘冠。（路透）

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