中職》辣年糕趴邀請韓名將 南韓國民打者李承燁為桃猿開球

李承燁將來台為桃猿隊開球。（桃猿隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊主打韓國風情的「辣年糕趴」即將在7月20日（六）、21日（日）開趴，台韓合作企劃一波波，今宣布企劃第六彈，國民打者李承燁21日為桃猿加油、為全猿主場開球。

李承燁譽有「韓國國民打者」之稱。職棒生涯在日韓都有輝煌成就。他曾效力於韓國職棒三星獅隊與日本職棒千葉羅德海洋隊、讀賣巨人隊及歐力士猛牛隊等隊伍，守備位置為一壘手，日韓生涯通算高達626支全壘打，韓職生涯5度榮膺年度MVP，在2008年北京奧運棒球項目幫助南韓隊奪金，是台日韓球界最知名的棒球人。

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2016年球季，40歲的李承燁在球季中正式對外宣布2017年是其職棒生涯的最後一年。而為了這位「國民打者」，三星獅隊安排一系列的引退之旅。

2017年10月3日，是李承燁最後一次出賽打擊，他以單場雙響砲的表現正式光榮退休，李承燁的背號36號也被三星獅隊宣布退休，告別強悍堅強的職棒生涯。

為了2019辣年糕趴，李承燁為台韓棒球交流盡心力，特別來台參加，限時見面會時間預計安排在21日（日）16時在舞台區舉行，並為辣年糕趴開球。

李承燁。（資料照，記者陳志曲攝）

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